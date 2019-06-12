2019-06-12T10:10:02+03:00
В мире

Житель Великобритании выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов

Победитель, имя которого пока не известно, стал обладателем третьего по величине приза в истории страны
Марина ВЕНЦОВА
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Житель Великобритании выиграл в лотерею около 156 миллионов долларовЖитель Великобритании выиграл в лотерею около 156 миллионов долларовФото: REUTERS
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Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions 123 миллиона фунтов (около 156 миллионов долларов). Он стал обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства. В настоящее время имя счастливчика не разглашается.

"Один очень удачливый обладатель билета сорвал весь куш и выиграл 123 миллиона фунтов в лотерее EuroMillions", - приводит газета Daily Mirror слова сотрудника лотереи Энди Картера.

Победителю удалось угадать пять основных номеров и две "счастливых звезды".

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что житель города Сан-Диего на юге Калифорнии стал победителем лотереи Mega Millions. Он выиграл 530 миллионов долларов. Однако, согласно правилам получить весь куш сразу у победителя не получится. Выплаты либо растянут на 30 лет, либо урежут сумму до 345,2 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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