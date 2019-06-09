Калифорниец выиграл в лотерею 530 млн долларов

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-09T15:25:18+03:00

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Очередной победитель лотереи Mega Millions получит выигрыш в 530 миллионов долларов. Его имя еще не известно, но как удалось выяснить, счастливчик приобрел его в маленьком продуктовом магазине Deli Mart. Это недалеко от города Сан-Диего на юге Калифорнии.

По сообщениям организаторов, выигрышными стали номера 17, 19, 27, 40, 68 и 2. Кстати, согласно правилам получить весь куш сразу у победителя не получится. Выплаты либо растянут на 30 лет, либо урежут сумму до 345,2 миллионов долларов. Таковы правила. Заметим, большая часть суммы уйдет на уплату налога. В США они доходят до 40%.

Еще три человека из Аризоны, Калифорнии и Вашингтона получат по 1 миллиону долларов. Этим людям удалось угадать 5 из 6 цифр. Отметим, это далеко не самый крупный выигрыш. 530 миллионов долларов лишь седьмой по величине куш, который когда либо выплачивала лотерея Mega Millions.

ИСТОЧНИК KP.RU