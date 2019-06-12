2019-06-12T13:02:01+03:00
Общество

Медведев поздравил жителей страны с Днем России

Государственный праздник отмечается в РФ 12 июня
Марина ВЕНЦОВА
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС/пресс-служба правительстваПредседатель правительства России Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС/пресс-служба правительства
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил россиян с государственным праздником - Днем России.

«С Днем России!» - написал он в среду в «Твиттере».

Кстати, как ранее писал сайт kp.ru, российского президента Владимира Путина поздравил с Днем России глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Лидер КНДР отметил, что «стойкий и трудолюбивый» российский народ добивается «больших успехов в борьбе за построение сильной и процветающей» страны. Также он пожелала российскому президенту здоровья, счастья и успехов «в работе по построению могучей и процветающей России».

Свои поздравления главе государства также уже направили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Киргизии Сооронбай Жээнбеков и глава Армении Армен Саркисян.

Напомним, 12 июня в нашей стране государственный праздник - День России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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