Владимир Путин поздравил россиян с Днем России

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-12T14:23:58+03:00

Президент РФ подчеркнул, что Отчизна неотрывна от граждан и их стремления развивать страну

Изменить размер текста: A A

На церемонии вручения госпремии за выдающиеся достижения в Кремле президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём России. Глава государства отметил, что , Отечество неотрывно от россиян и их желания развивать Россию.

"Решить столь масштабные задачи, которые стоят перед страной, можно только сообща - когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него все возможное", - подчеркнул президент.

Он выразил поздравления россиянам, подчеркнув, что жители ценят богатую историю страны, ее культуру, природу, великие достижения, разнообразие территорий.

Напомним, 12 июня в нашей - один из самых молодых национальных праздников – День России. По этому поводу в Кремле состоялось вручение премий за достижения в науке, литературе и искусстве.

ИСТОЧНИК KP.RU