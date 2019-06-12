2019-06-12T14:23:58+03:00
Политика

Владимир Путин поздравил россиян с Днем России

Президент РФ подчеркнул, что Отчизна неотрывна от граждан и их стремления развивать страну
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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На церемонии вручения госпремии за выдающиеся достижения в Кремле президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём России. Глава государства отметил, что , Отечество неотрывно от россиян и их желания развивать Россию.

"Решить столь масштабные задачи, которые стоят перед страной, можно только сообща - когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него все возможное", - подчеркнул президент.

Он выразил поздравления россиянам, подчеркнув, что жители ценят богатую историю страны, ее культуру, природу, великие достижения, разнообразие территорий.

Напомним, 12 июня в нашей - один из самых молодых национальных праздников – День России. По этому поводу в Кремле состоялось вручение премий за достижения в науке, литературе и искусстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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