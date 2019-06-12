Владимир Путин поздравил россиян с Днем России
На церемонии вручения госпремии за выдающиеся достижения в Кремле президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём России. Глава государства отметил, что , Отечество неотрывно от россиян и их желания развивать Россию.
"Решить столь масштабные задачи, которые стоят перед страной, можно только сообща - когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него все возможное", - подчеркнул президент.
Он выразил поздравления россиянам, подчеркнув, что жители ценят богатую историю страны, ее культуру, природу, великие достижения, разнообразие территорий.
Напомним, 12 июня в нашей - один из самых молодых национальных праздников – День России. По этому поводу в Кремле состоялось вручение премий за достижения в науке, литературе и искусстве.
ИСТОЧНИК KP.RU