Марин Ле Пен могут вызвать в суд за публикацию фотографий террористов в Twitter

СЕГОДНЯ 17:05 2019-06-12T17:05:15+03:00

По данным телеканала BFMTV, главе партии "Национальное объединение" грозит штраф до 75 тысяч евро и до трех лет тюрьмы

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Французский телеканал BFMTV сообщил, что главу партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и ее коллегу Жильбера Коллара могут вызвать в суд в связи с публикацией в Twitter фотографий расправы над пленниками членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Отмечается, что политиков обвиняют в "Распространении сообщений жестокого содержания, подстрекающих к терроризму". Дело будет рассматривать исправительный суд Нантера. Ле Пен и Коллару может грозить штраф до 75 тысяч евро и до трех лет тюрьмы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2015 году Ле Пен опубликовала в своем микроблоге в Twitter три изображения жестоких расправ боевиков ИГ. В 2017 году Национальное собрание лишило ее депутатской неприкосновенности, чтобы она могда посещать допросы правоохранительных органов. После этого ей была назначена психиатрическая экспертиза, однако Ле Пен отказалась ее пройти.

ИСТОЧНИК KP.RU