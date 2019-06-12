2019-06-12T17:05:15+03:00
В мире

Марин Ле Пен могут вызвать в суд за публикацию фотографий террористов в Twitter

По данным телеканала BFMTV, главе партии "Национальное объединение" грозит штраф до 75 тысяч евро и до трех лет тюрьмы
Екатерина БОЛГОВА
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Глава партии "Национальное объединение" Марин Ле ПенГлава партии "Национальное объединение" Марин Ле ПенФото: REUTERS
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Французский телеканал BFMTV сообщил, что главу партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и ее коллегу Жильбера Коллара могут вызвать в суд в связи с публикацией в Twitter фотографий расправы над пленниками членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Отмечается, что политиков обвиняют в "Распространении сообщений жестокого содержания, подстрекающих к терроризму". Дело будет рассматривать исправительный суд Нантера. Ле Пен и Коллару может грозить штраф до 75 тысяч евро и до трех лет тюрьмы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2015 году Ле Пен опубликовала в своем микроблоге в Twitter три изображения жестоких расправ боевиков ИГ. В 2017 году Национальное собрание лишило ее депутатской неприкосновенности, чтобы она могда посещать допросы правоохранительных органов. После этого ей была назначена психиатрическая экспертиза, однако Ле Пен отказалась ее пройти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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