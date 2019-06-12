2019-06-12T18:36:44+03:00
Наука

Илон Маск создает автомобиль-субмарину из фильма о Джеймсе Бонде

Компания Tesla разрабатывает выставочный образец
Григорий ЛЕОРДА
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Lotus Esprit был куплен Маском еще в 2013 году, как образец.Lotus Esprit был куплен Маском еще в 2013 году, как образец.Фото: REUTERS
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На встрече с акционерами компании Tesla Илону Маску задали вопрос о перспективах создания автомобиля-субмарины. Оказалось, что это проект давно перестал быть планом и давно реализуется. За образец подражания взяли автомобиль-амфибию из фильма о Джеймсе Бонде.

"Забавно, что вы это упомянули… мы действительно разработали конструкцию автомобиля-субмарины, как в фильме "Шпион, который меня любил" 1977 года", - приводит слова Маска издание Business Insider.

Маск добавил, что "рынок для такого автомобиля будет маленьким, но полным энтузиазма". Сейчас компания Tesla разрабатывает выставочный образец. Заметим, ту самую субмарину из фильма ученый выкупил на аукционе в Лондоне еще в 2013 году. Lotus Esprit обошелся испытателю поти в миллион долларов. При этом аппарат не умел плавать в воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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