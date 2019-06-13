Украинская группа "1+1 Медиа" считает запрет сериала "Сваты" политически мотивированным

СЕГОДНЯ 01:16 2019-06-13T01:24:06+03:00

Госкино Украины отказало телеканалу в повторном прокатном разрешении на второй сезон телефильма

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Экспертная комиссия Государственного агентства по вопросам кино Украины запретила показ сериала "Сваты" по политическим причинам. Об этом говорится в заявлении украинской группы "1+1 Медиа".

Ранее стало известно, что канал "1+1" не смог получить повторное прокатное разрешение на второй сезон сериала "Сваты", который снимает компания "Киноквартал", основанная президентом Владимиром Зеленским. Отказ Госкино Украины обосновало тем, что семья персонажей с украинской фамилией показана менее образованной, чем персонажи с русской фамилией.

В группе "1+1 Медиа" отметили, что возмущены таким решением и назвали его необоснованным, нелогичным и политически мотивированным, передает ТАСС.

"Нам по-прежнему непонятно, почему объектом публичных нападок стал украинский продукт, сделанный на Украине, в украинской студии за украинские деньги и который транслировался на двух украинских общенациональных каналах", - говорится в обращении телеканала.

В медиагруппе отметили, что сериал пытаются использовать в качестве политического инструмента для предвыборной манипуляции , чтобы пройти в Верховную раду.

Сайт kp.ru писал, что осенью 2017 года Госкино Украины сообщило об отзыве прокатного удостоверения сериала «Сваты». До этого Минкультуры Украины внесло исполнителя одной из главных ролей в этом сериале, актера Фёдора Добронравова, в черный список как представляющего угрозу национальной безопасности Украины. Зеленский раскритиковал Службу безопасности Украины из-за вероятного запрета проекта, а позже объявил о его закрытии.

ИСТОЧНИК KP.RU