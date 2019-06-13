Израильские истребители нанесли удар по лагерю ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты
В четверг, 13 июня, военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по "подземной структуре" в военном лагере радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Как заявила пресс-служба Армии обороны Израиля, это было сделано в ответ на запуск ракеты в адрес Израиля накануне вечером.
"В среду вечером ракета была запущена из сектора Газа по территории Израиля. В ответ ночью истребители ВВС Израиля нанесли удар по подземной террористической структуре в военном лагере ХАМАС в южной части сектора Газа", - сообщается в коммюнике, распространенном израильской армией.
Отмечается, что военные Израиля "продолжит действовать против любых попыток нанести вред израильским гражданам".
Кроме того, как подчеркивается в релизе, движение ХАМАС армия Израиля считает "ответственным за любые события, источником которых является сектор Газа".
Информация о пострадавших по итогам обмена ударами Израиля и сектора Газа не поступала.
ИСТОЧНИК KP.RU