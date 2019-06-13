Израильские истребители нанесли удар по лагерю ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-13T09:48:45+03:00

О пострадавших в результате обмена ударами сообщений не поступало

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В четверг, 13 июня, военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по "подземной структуре" в военном лагере радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Как заявила пресс-служба Армии обороны Израиля, это было сделано в ответ на запуск ракеты в адрес Израиля накануне вечером.

"В среду вечером ракета была запущена из сектора Газа по территории Израиля. В ответ ночью истребители ВВС Израиля нанесли удар по подземной террористической структуре в военном лагере ХАМАС в южной части сектора Газа", - сообщается в коммюнике, распространенном израильской армией.

Отмечается, что военные Израиля "продолжит действовать против любых попыток нанести вред израильским гражданам".

Кроме того, как подчеркивается в релизе, движение ХАМАС армия Израиля считает "ответственным за любые события, источником которых является сектор Газа".

Информация о пострадавших по итогам обмена ударами Израиля и сектора Газа не поступала.

ИСТОЧНИК KP.RU