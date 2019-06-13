2019-06-13T10:09:54+03:00
Общество

В работе автоматов по продаже билетов метро Москвы произошел сбой

Пассажиров просят обращаться в кассы или пополнять проездные онлайн
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В автоматах по продаже билетов московского метро произошел сбойВ автоматах по продаже билетов московского метро произошел сбойФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В московском метрополитене произошел сбой в работе автоматов по продаже билетов. Об этом утром в четверг, 13 июня, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Руководство метро принесло пассажирам свои извинения и призвало покупать билеты через кассы или онлайн.

"Пожалуйста, обращайтесь в кассы для покупки билетов или пополняйте проездные билеты онлайн. В работе автоматов по продаже билетов наблюдаются кратковременные сбои", - говорится в посте на странице подземки в Twitter.

Службы метрополитена уже работают над восстановлением работы автоматов.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в московской подземке уже наблюдались аналогичные проблемы. Тогда для удобства пассажиров кассы на станциях работали в усиленном режиме, также были организованы мобильные экспресс-кассы. После случившегося была создана спецкомиссия по выработке мер для недопущения подобного в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СМИ сообщают, что россияне могут быть на атакованном в Оманском заливе танкере
Украина пока не готова посылать боевые корабли в Керченский пролив
Дуров считает, что DDoS-атака на Telegram связана с беспорядками в Гонконге
США дали компаниям два года на прекращение сотрудничества с Huawei
Цены на нефть умеренно растут на старте торгов
На парламентских выборах на Украине не будет долгосрочных российских наблюдателей
Мужчина набросился на медведицу, пытаясь защитить своего пса
Посол Украины рассказал о возможных сроках визита Зеленского в США
Минобороны будет сотрудничать только с опытными исполнителями по госконтрактам
Два нефтеналивных судна подверглись нападению в Оманском заливе
Израильские истребители нанесли удар по лагерю ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты
Центр "Фобос" опроверг сообщения о похолодании до +1 градуса в Москве
Минздрав одобрил идею о продаже табака и алкоголя в спецмагазинах
Детское питание могут включить в перечень социально значимых товаров
Путин констатировал деградацию отношений между Россией и США
Рейс Москва-Екатеринбург вернулся в Шереметьево из-за неисправности
Путин не видит смысла вмешиваться в торговые переговоры США и Китая
Путин: ШОС стала серьезной и многоплановой организацией
Путин заверил, что Россия продолжит поддерживать Додона
Путин надеется, что Зеленский быстро адаптируется в качестве президента
Путин надеется на создание стабильных условий экономического сотрудничества
Депутат Рады назвал Зеленского настоящей катастрофой
США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников