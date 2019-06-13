В работе автоматов по продаже билетов метро Москвы произошел сбой

СЕГОДНЯ 10:09 2019-06-13T10:09:54+03:00

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В московском метрополитене произошел сбой в работе автоматов по продаже билетов. Об этом утром в четверг, 13 июня, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Руководство метро принесло пассажирам свои извинения и призвало покупать билеты через кассы или онлайн.

"Пожалуйста, обращайтесь в кассы для покупки билетов или пополняйте проездные билеты онлайн. В работе автоматов по продаже билетов наблюдаются кратковременные сбои", - говорится в посте на странице подземки в Twitter.

Службы метрополитена уже работают над восстановлением работы автоматов.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в московской подземке уже наблюдались аналогичные проблемы. Тогда для удобства пассажиров кассы на станциях работали в усиленном режиме, также были организованы мобильные экспресс-кассы. После случившегося была создана спецкомиссия по выработке мер для недопущения подобного в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU