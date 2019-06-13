Посол Украины рассказал о возможных сроках визита Зеленского в США

СЕГОДНЯ 10:28 2019-06-13T10:28:30+03:00

Валерий Чалый также отметил, что президент Украины получил приглашение с "четкими сигналами" от американского лидера Дональда Трампа

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Визит президента Украины Владимира Зеленского в США и его встреча с американским лидером Дональдом Трампом может состояться в августе, после проведения досрочных выборов в Верховную Раду. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание - о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и которое содержит приглашение посетить Белый дом", - приводит слова дипломата агентство "Укринформ".

Чалый отметил, что точные сроки визита зависят от графика президента Украины, "который очевидно имеет насыщенную программу". При этом посол подчеркнул, что важна не только дата визита, но и содержание переговоров; по словам Чалого, Киеву и Вашингтону "есть что предложить" друг другу.

Ранее сайт kp.ru сообщал о планируемой поездке президента Украины в Берлин. В программу визита, который состоится 18 июня, войдут переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель.

ИСТОЧНИК KP.RU