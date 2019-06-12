Зеленский 18 июня встретится в Берлине с президентом Германии

СЕГОДНЯ 16:12 2019-06-12T16:12:41+03:00

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом и канцлером ФРГ в Берлине Фото: REUTERS

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В Берлине 18 июня состоятся переговоры президента Украины Владимира Зеленского с главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом в среду, 12 июня, сообщает пресс-служба президента Германии.

Сообщается, что встреча состоится в дворце Бельвю - резиденции президента Германии. О темах, которые будут обсуждаться в ходе переговоров, пока неизвестно.

В рамках своего визита Зеленский также встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, речь идет о первой встрече Меркель с избранным в этом году президентом Украины.

Первый зарубежный визит Владимира Зеленского в качестве президента Украины состоялся в июне этого года. Как сообщал сайт kp.ru, в ходе поездки в Брюссель глава Украины встретился с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, главой Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

ИСТОЧНИК KP.RU