2019-06-13T11:43:33+03:00
Политика

Лавров встретится с главой МИД Южной Кореи 17 июня

Главы дипломатических ведомств двух стран обсудят ситуацию на Корейском полуострове
Александр ДЖУМАЕВ
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Сергей Лавров встретится со своим южнокорейским коллегой 17 июняСергей Лавров встретится со своим южнокорейским коллегой 17 июняФото: Михаил ФРОЛОВ
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Министр иностранных дел Южной Корее Кан Ген Хва 17 июня прибудет с визитом в Москву, где встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как сообщила в четверг пресс-служба МИД РФ, главы дипломатических ведомств обсудят ситуацию вокруг Корейского полуострова.

Отмечается, что визит состоится с 16 по 17 июня. "На 17 июня запланированы переговоры с министром иностранных дел РФ Лавровым, в ходе которых стороны обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, включая график политических контактов и пути наращивания взаимодействия в торгово-экономической сфере", - говорится в тексте заявления МИД.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия и США должны принять совместное заявление о недопустимости ядерной войны. Глава МИД РФ отметил, что данное предложение в настоящий момент рассматривается американской стороной; дипломат также напомнил, что лидеры СССР и США в свое время также делали подобные заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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