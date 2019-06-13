В Японии машина врезалась в группу детей

СЕГОДНЯ 12:10 2019-06-13T12:10:29+03:00

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Около десяти часов утра в японском городе Нисиномия произошла авария. Автомобиль выехал на тротуар, по которому шли воспитанники детского сада вместе с сопровождающим. Именно в них и врезалась машина. Двое детей - девочки пяти и шести лет - получили серьезные ранения. Их сразу же доставили в местную больницу. У старшего ребенка врачи диагностировали перелом плеча.

Виновницей аварии стала 69-летняя Уэду Рикоко. Её арестовала полиция, обвинив в неосторожном вождении. Сейчас службы выясняют все обстоятельства аварии, сообщает японский канал NHK.

Это происшествие, произошедшее по вине пожилого человека, уже далеко не первое. Обеспокоившись такой статистикой, власти Японии накануне предложили ввести особый тип прав для пожилых водителей. Эти лицензии позволят водителям пользоваться только теми автомобилями, которые оснащены электронными "помощниками" и системой автоматического торможения.

ИСТОЧНИК KP.RU