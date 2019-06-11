Власти Японии начнут выдавать пожилым водителям специальные права

СЕГОДНЯ 12:53 2019-06-11T12:53:51+03:00

Сначала лицензии будут выдаваться на добровольной основе, потому что электронные "помощники" слишком дорогие Фото: REUTERS

По ним можно будет управлять лишь теми автомобилями, которые оснащены электронными "помощниками"

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Специальные права для пожилых водителей могут появиться в Японии. Их планируется выдавать гражданам в возрасте старше 75 лет. Лицензия ограничивает вождение автомобилей, позволяя использовать лишь те, что оснащены электронными "помощниками" и системой автоматического торможения.

В правительстве решили пойти на такие меры, поскольку в стране серьезно возросло число ДТП, которые произошли по вине пожилых людей. Старики часто путают педали и слишком медленно реагируют на изменения дорожной ситуации.

Предполагается, что сначала специальные лицензии будут выдаваться на добровольной основе взамен обычных прав. Обязательное введение станет возможно лишь после широкого распространения электронных "помощников" и их удешевления. Власти Японии планируют обсудить этот вопрос с автопроизводителями.

Стоит отметить, что сейчас чем старше водитель, тем более высокие страховые взносы он должен платить. Специальные же права предусматривают предоставление 10% скидки на полис, передает газета Nikkei.

Сайт kp.ru писал о том, что именно пожилые люди становятся виновниками большинства аварий в Японии. Так, например, в апреле 64-летний водитель автобуса не справился с управлением и сбил пешеходов на "зебре", а в мае невнимательность двух женщин в возрасте за 50 стала причиной гибели двух дошкольников.

ИСТОЧНИК KP.RU