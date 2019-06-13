2019-06-13T12:30:29+03:00
Экономика

В Госдуме считают, что в России не стоит вводить углеродный налог

Ранее за стимулирование снижения выбросов выступил глава "Роснано" Анатолий Чубайс
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава "Роснано" предложил ввести углеродный налог на выбросы при производствеГлава "Роснано" предложил ввести углеродный налог на выбросы при производствеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв считает, что введение углеродного налога приведет к ухудшению экономического положения России.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее такую меру стимулирования снижения вредных выбросов промышленными компаниями предложил глава компании "Роснано" Анатолий Чубайс.

Депутат же считает, что делать этого "ни в коем случае нельзя", ну или хотя бы не сейчас, ведь тогда цены на потребительские товары увеличатся как минимум на величину вводимого налога.

"В мировой повестке есть такая тема, как освобождение экономики от углеродного следа. Я думаю, что это прежде всего касается тех экономик, которые не имеют своих углеводородов. В нашей их избыток. Мы стоим на первых-вторых местах по добыче. Освобождаться от своего преимущества было бы глупо", - цитирует телеканал RT Селезнёва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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