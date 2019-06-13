Чубайс предложил ввести новый налог - углеродный

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что России надо активнее снижать выбросы в атмосферу. Для чего ввести углеродный налог — на выбросы при производстве, если те не соответствуют определенным нормам по содержанию углекислого газа. Для начала этот налог может быть достаточно символическим. Об этом Чубайс заявил в интервью «РИА-Новости» во время Петербургского экономического форума.

Мотивировка такая. Евросоюз в последние годы принял ряд решений, связанных с выполнением Парижского соглашения по климату (Москва его тоже подписала в 2016 году). И товары, которые поступают в ЕС из других стран и не соответствуют предельным нормам по выбросам углекислого газа при их производстве, будут облагаться дополнительным сбором. Как считает Чубайс, лучше заранее ввести такой налог самим у себя, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы. А то ничего в Европу продавать не сможем.

- Если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через пять-семь-десять лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК (имеется в виду нефть — Ред.). И это вещь очень болезненная, - утверждает глава «Роснано».

Насколько болезненным вопрос может оказаться с другой стороны — промышленность у нас и без дополнительных экологических налогов переживает не лучшие времена — Анатолий Чубайс не уточнил. Поскольку, как сам он говорит, пока не очень понятны объемы выбросов и вообще для начала надо определиться с правилами их измерения.

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