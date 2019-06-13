ФСБ ликвидировало под Калугой крупную нарколабораторию

СЕГОДНЯ 13:04 2019-06-13T13:04:42+03:00

За производство и торговлю наркотиками наркодилерам грозит до 20 лет колонии и штраф - 1 миллион рублей Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Во время задержания из оборота изъято полтонны наркотических веществ

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Оперативники ФСБ России ликвидировали в Калужской области нарколабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств. Незаконное производство отравы было организованно двумя гражданами России. Запрещенные вещества они сбывали через нелегальные интернет-магазины.

"После формирования необходимой доказательной базы наркоторговцы задержаны с поличным. В частном домовладении на территории Калужской области у них обнаружены и изъяты наркотическое средство амфетаминовой группы общей массой более 30 кг, не менее 460 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и посуда, химические реактивы", - сообщили в ФСБ России.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За производство и торговлю наркотиками наркодилерам грозит до 20 лет колонии и штраф - 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU