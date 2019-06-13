2019-06-13T13:04:42+03:00
Происшествия

ФСБ ликвидировало под Калугой крупную нарколабораторию

Во время задержания из оборота изъято полтонны наркотических веществ
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments1
За производство и торговлю наркотиками наркодилерам грозит до 20 лет колонии и штраф - 1 миллион рублейЗа производство и торговлю наркотиками наркодилерам грозит до 20 лет колонии и штраф - 1 миллион рублейФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
Изменить размер текста:

Оперативники ФСБ России ликвидировали в Калужской области нарколабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств. Незаконное производство отравы было организованно двумя гражданами России. Запрещенные вещества они сбывали через нелегальные интернет-магазины.

"После формирования необходимой доказательной базы наркоторговцы задержаны с поличным. В частном домовладении на территории Калужской области у них обнаружены и изъяты наркотическое средство амфетаминовой группы общей массой более 30 кг, не менее 460 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и посуда, химические реактивы", - сообщили в ФСБ России.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За производство и торговлю наркотиками наркодилерам грозит до 20 лет колонии и штраф - 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ООН: за пять лет конфликта в Донбассе погибли более 3 тысяч гражданских лиц
Умерла Сильвия Майлз, актриса из сериала «Секс в большом городе»
США рассчитывают вернуть в Мексику около 50 тысяч мигрантов
Лавров встретится с главой МИД Швейцарии в Москве 19 июня
В России могут сократить срок безналоговой продажи жилья
В Белоруссии введут уголовное наказание за пропаганду реабилитации нацизма
Вооруженные грабители вынесли 5 млн рублей из банка на юге Москвы
В результате взрыва кондиционера в Анталье погиб один человек
«Байер» сделал предложение «Реалу» по Мартину Эдегору
В Госдуме считают, что в России не стоит вводить углеродный налог
Ученые установили причины зевоты
Охранник клуба GIPSY избил чемпиона по бальным танцам
Власти Омана подтвердили информацию о взрывах на борту танкера в Оманском заливе
Украинский политик прокомментировал «переименование» Киева
Додон призвал силовиков публично поддержать новое правительство
В Японии машина врезалась в группу детей
В США чемпионку мира уволили из Федерации гимнастики из-за мема
Более 50 детей умерли, отравившись плодами личи в Индии
Министр внутренних дел Великобритании подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа
Лавров встретится с главой МИД Южной Кореи 17 июня
СМИ сообщают, что россияне могут быть на атакованном в Оманском заливе танкере
Украина пока не готова посылать боевые корабли в Керченский пролив
Дуров считает, что DDoS-атака на Telegram связана с беспорядками в Гонконге
США дали компаниям два года на прекращение сотрудничества с Huawei