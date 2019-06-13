ФАС опровергла информацию о большом росте цен на билеты в плацкарт

СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-13T15:00:29+03:00

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В мае этого года председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов заявил о якобы имевшем место двукратном повышении цен на билеты в плацкарт. В свою очередь РЖД опровергло эти слухи. Компания объяснила, что летом цены могут незначительно повышаться, в среднем на 20%. И это обычная практика, связанная с отменой зимних скидок.

Сейчас к проблеме подключилась ФАС. Служба проверила 12 внутренних направлений и не выявила случаев сильного повышения цены. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ФАС. Также служба подтвердила заявление РЖД о незначительном повышении цен на билеты в плацкарт. Это связано с тем, что скидки на билеты с января по май закончились, а новые пока не объявлены.

- На поездки в июле-августе 2019 года в настоящее время скидки по акциям не установлены. Отсутствие информации о скидках на текущую дату не означает, что скидки не будут применяться в период июль-август 2019 года, - говорится в сообщении ФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU