2019-05-30T12:38:52+03:00
Экономика

РЖД опровергла двукратный рост цен на билеты в плацкарт

В июне стоимость проезда подорожает максимум на 20%
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Стоимость на билет в плацкартный и купейный вагон может немного изменяться ежедневно, в зависимости от спроса на поездкуСтоимость на билет в плацкартный и купейный вагон может немного изменяться ежедневно, в зависимости от спроса на поездкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Федеральная пассажирская компания (ФПК) опровергла резкий рост цен на проезд в плацкарте. Представители ФПК сообщили, что небольшой сезонное повышение стоимости, действительно, произошло за счет отмены зимних скидок. Но не в два раза. К тому же летнее подорожание билетов - обычная практика.

Подробности «КП» сообщили в едином информационном сервисе РЖД:

- Стоимость на билет в плацкартный и купейный вагон может немного изменяться ежедневно, в зависимости от спроса на поездку, но рост цены регулируется государством. С 6 мая по согласованию с антимонопольной службой все билеты, в среднем, подорожали на 5%. С 14 июня они подорожают еще на 20%. А с 16 сентября цены вернутся к прежнему уровню, который у нас был до наступления летнего сезона. Зимой начнутся скидки и билеты еще подешевеют.

Ранее стало известно, что Общероссийское объединение пассажиров обратилось в ФАС с просьбой проверить, насколько законным является повышение цен на билеты. По некоторым популярным направлениям (например, Москва - Адлер) стоимость билета выросла вдвое, утверждают авторы обращения.

На это железнодорожники ответили, что для сравнения использовалось некорректное сравнение обычных билетов в июне и «скидочных» в предыдущие месяцы (как известно, в пассажирские поезда иногда можно купить билеты с дисконтом - например, за верхнюю полку).

Журналисты «КП» проверили стоимость плацкартных билетов, купленные в разные месяцы в один и тот же поезд. Так, по направлению Москва - Саратов в марте-2019 цена была 1566 рублей, в мае-2019 - 1840 рублей, а на июнь-2019 пока на сайте можно приобрести за 2083 рубля.

В ФАС подтвердили, что обращение от общественной организации пассажиров ведомство получило и сейчас разбирается в ситуации. Ранее антимонопольная служба разрешила железнодорожникам повысить среднегодовой тариф на 3,9%.

Федеральная пассажирская компания за счет роста тарифов планирует до 2025 года закупить 5 тысяч новых вагонов и провести капитальный ремонт 2,5 тысяч вагонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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