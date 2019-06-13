Климкин: Украина сможет вступить в Евросоюз к 2035 году

СЕГОДНЯ 15:24 2019-06-13T15:24:53+03:00

По мнению главы МИД Украины, скептическое отношение большинства стран-членов ЕС к расширению в ближайшее время вряд изменится к лучшему

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Украина сможет вступить в Евросоюз к 2035 году, заявил глава МИД Украины Павел Климкин. По его словам, скептическое отношение многих стран-членов Евросоюза к возможному расширению не изменится в ближайшее время.

"Если настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, а также другие звезды и планеты станут в благоприятные евроинтеграционные позиции, то после 2025 года у нас появится реальный шанс получить европейскую перспективу", - написал Климкин в Facebook.

Он отметил, что для вступления в ЕС необходимо одобрение всех членов Союза, а для этого надо "прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев".

По словам Климкина, теперь должны начаться предвступительные переговоров между Киевом и Брюсселем.

Напомним, в феврале Верховная рада Украины по предложению тогдашнего главы государства Петра Порошенко приняла поправки в конституцию, которыми закрепляющими курс страны в Евросоюз и НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU