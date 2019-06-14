В Самарской области студенты смогут пройти стажировку в ведущих компаниях страны

СЕГОДНЯ 14:40 2019-06-14T14:39:14+03:00

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Самарская область стала пилотным регионом всероссийского проекта "Профстажировки 2.0", который реализуют АНО "Россия - страна возможностей" и ОНФ. Благодаря ему студенты средних и высших учебных заведений смогут пройти практику в ведущих компаниях страны. Работодатели удут размещать на платформе в сети интернет свои кейсы - задания, а студенты смогут предлагать свои решения. Лучших пригласят на практику и стажировку. Чтобы стать участником проекта, нужно оставить заявку на сайте профстажировки.рф. Первые задания можно будет выполнить 1 сентября. От Самарской области уже есть 45 кейсов - это 6,5% от общего числа заданий.

- Мы активно поработали с нашими ведущими предприятиями. Считаю правильным, когда органы власти создают импульсы на местах по участию в проекте, - рассказал губернатор Дмитрий Азаров в Москве, на пресс-конференции посвященной запуску проекта.

Четвертую часть проектов представил АвтоВАЗ, свои кейсы дали и СИБУР, Тольяттисинтез, Россети, Арконик СМЗ. Есть задания и от больниц.

Соглашение о сотрудничестве Дмитрий Азаров и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров подписали в ходе пресс-конференции. Комиссаров особенно отметил, что сотрудничество с Самарской областью для Фонда особенно ценно.

- Благодаря победителям и полуфиналистам конкурса «Лидеры России», проводимом АНО «Россия — страна возможностей», мы работаем над проектом «Кадросфера» и ставим себе амбициозную задачу создать кадровый резерв не только для органов власти и промпредприятий, но и для всей Самарской области. Проект «Профстажировки 2.0» нам очень поможет в этой работе, он абсолютно включается в нашу систему «Кадросфера", - уточнил Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU