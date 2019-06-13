В Европаламенте выступили против продления антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 19:10 2019-06-13T19:22:18+03:00

Во фракции "Идентичность и демократия" заявили, что ограничения не повлияли на действия РФ

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Фракция евроскептиков в Европарламенте "Идентичность и демократия" выступила против продления антироссийских санкций и за сотрудничество с Москвой.

Во фракции "Идентичность и демократия" заявили, что ограничения никак не повлияли на действия РФ.

- Мы выступаем против продления санкций. Они никак не повлияли на действия России, мы можем их продлевать еще 10 лет, это ничего не изменит, - подчеркнул в четверг, 13 июня, вице-председатель нового политического объединения Йорг Мойтен.

Также он заявил, что ЕС "лучше действовать в прагматическом ключе, то есть поддерживать нормальное сотрудничество с Россией, как и с остальными странами мира", сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что послы Евросоюза утвердили продление на год санкций против России по Крыму. Официальное решение по ограничительным мерам Совета ЕС на уровне министров ожидается на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU