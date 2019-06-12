Послы Евросоюза утвердили продление на год санкций против России по Крыму
Комитет постоянных представителей Евросоюза без дискуссии утвердил продление еще на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.
"Решение принято без дискуссии. Официальное продление утвердит Совет [ЕС на уровне министров] на следующей неделе", - передает ТАСС информацию своего источника в Брюсселе.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что санкции против России из-за вхождения крымского полуострова в состав РФ впервые вступили в силу в марте 2014 года. Позднее к ним добавились ограничительные меры, связанные с событиями в Донбассе, а также инцидентом с украинскими моряками в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Напомним, в марте 2014 года на территории Крыма состоялся всенародный референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав Российской Федерации. Однако Евросоюз продолжает придерживаться политики непризнания якобы «незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя».
ИСТОЧНИК KP.RU