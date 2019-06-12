2019-06-12T12:23:51+03:00
Политика

Послы Евросоюза утвердили продление на год санкций против России по Крыму

Официальное решение по ограничительным мерам Совета ЕС на уровне министров ожидается на следующей неделе
Марина ВЕНЦОВА
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Послы ЕС утвердили без дискуссии продление на год санкций против России по КрымуПослы ЕС утвердили без дискуссии продление на год санкций против России по КрымуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Комитет постоянных представителей Евросоюза без дискуссии утвердил продление еще на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.

"Решение принято без дискуссии. Официальное продление утвердит Совет [ЕС на уровне министров] на следующей неделе", - передает ТАСС информацию своего источника в Брюсселе.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что санкции против России из-за вхождения крымского полуострова в состав РФ впервые вступили в силу в марте 2014 года. Позднее к ним добавились ограничительные меры, связанные с событиями в Донбассе, а также инцидентом с украинскими моряками в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Напомним, в марте 2014 года на территории Крыма состоялся всенародный референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав Российской Федерации. Однако Евросоюз продолжает придерживаться политики непризнания якобы «незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя».

ИСТОЧНИК KP.RU

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