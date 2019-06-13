2019-06-13T19:50:20+03:00
В мире

В Нигерии при нападении бандитов погибли более 60 человек

Атаки начались в районе Широро в минувшее воскресенье, пока бандиты совершили нападения на восемь деревень
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Нигерии при нападении бандитов погибли более 60 человекВ Нигерии при нападении бандитов погибли более 60 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В результате серии атак вооруженных бандитов в центральной части Нигерии погибли 62 человека.

Известно, что атаки начались в районе Широро (Shiroro) в минувшее воскресенье, пока бандиты совершили нападения на восемь деревень. В результате атак более тысячи человек оказались в лагерях для внутренне перемещенных лиц, сообщает "РИА-Новости".

- Я призываю президента (Мохаммаду) Бухари отдать приказ военным, чтобы они прибыли в этот район для того, чтобы остановить бандитов, - заявил сенатор от штата Нигер Давид Умару.

В полиции подтвердили сам факт нападений, но при этом заявили, что было зафиксировано лишь 12 смертей. Известно, что в деревни были направлены сотрудники правоохранительных органов для оценки ситуации на месте.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что некоторое время назад в результате стрельбы в Огайо (США) погиб полицейский. И еще один страж порядка получил ранения. Мужчина открыл огонь по полицейским и забаррикадировался в жилом доме, после чего территория вокруг этого здания была оцеплена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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