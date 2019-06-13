В Нигерии при нападении бандитов погибли более 60 человек
В результате серии атак вооруженных бандитов в центральной части Нигерии погибли 62 человека.
Известно, что атаки начались в районе Широро (Shiroro) в минувшее воскресенье, пока бандиты совершили нападения на восемь деревень. В результате атак более тысячи человек оказались в лагерях для внутренне перемещенных лиц, сообщает "РИА-Новости".
- Я призываю президента (Мохаммаду) Бухари отдать приказ военным, чтобы они прибыли в этот район для того, чтобы остановить бандитов, - заявил сенатор от штата Нигер Давид Умару.
В полиции подтвердили сам факт нападений, но при этом заявили, что было зафиксировано лишь 12 смертей. Известно, что в деревни были направлены сотрудники правоохранительных органов для оценки ситуации на месте.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что некоторое время назад в результате стрельбы в Огайо (США) погиб полицейский. И еще один страж порядка получил ранения. Мужчина открыл огонь по полицейским и забаррикадировался в жилом доме, после чего территория вокруг этого здания была оцеплена.
ИСТОЧНИК KP.RU