В результате стрельбы в Огайо погиб полицейский

СЕГОДНЯ 12:25 2019-02-03T12:25:00+03:00

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В воскресенье, 3 февраля, стало известно об очередном случае применения огнестрельного оружия в США. Как выяснилось, на этот раз стрельба произошла в округе Клермонт американского штата Огайо. Там мужчина открыл огонь по полицейским и забаррикадировался в жилом доме, после чего территория вокруг этого здания была оцеплена.

По предварительным данным, в результате случившегося один правоохранитель погиб, и еще один страж порядка получил ранения и был срочно госпитализирован, сообщает телеканал ABC.

Кстати, отметим, это уже далеко не первый подобный случай в США. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года стрельба произошла в синагоге «Древо жизни» в городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Тогда 11 человек погибли, и еще шесть пострадали, в том числе четверо полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU