СЕГОДНЯ 20:09 2019-06-13T20:26:58+03:00

США продлили на год санкции против Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Администрация США продлила еще на год режим односторонних санкций в отношении Белоруссии.

- Действия и политика некоторых членов правительства Белоруссии и других лиц продолжают представлять собой необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, - указано в сообщении администрации Белого Дома.

Также сообщается, что речь идет о сохранении в силе ограничительных мер, введенных на основании указа, подписанного президентом Джорджем Бушем - младшим 16 июня 2006 года, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США пообещали снять санкции с РФ, если Украина получит Крым и Донбасс. В Вашингтоне считают, что именно Москва ответственна за невыполнение минских договоренностей. При этом подчеркивалось, что в Вашингтоне "приветствуют приверженность" киевских властей к реализации минских договоренностей.

ИСТОЧНИК KP.RU