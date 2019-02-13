США пообещали снять санкции с РФ, если Украина получит Крым и Донбасс
Соединенные Штаты продолжат продлевать санкции в отношении России до тех пор, пока Украина не вернет под свой контроль Крым и территорию Донбасса. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн.
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"Санкции, введенные США в связи с ситуацией в Донбассе, будут действовать вплоть до полного выполнения Россией минских договоренностей, Наши санкции в связи с аннексией Крыма также будут оставаться в силе до тех пор, пока Крым не будет возвращен под украинский контроль", - сказал дипломат в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.
При этом он подчеркнул, что в Вашингтоне "приветствуют приверженность" киевских властей к реализации минских договоренностей, передает ТАСС.
Напомним, что в ранее в январе Евросоюз также продлил антироссийские санкции на 2019 год. Причина была та же, что и у американцев - члены объединения считают, что именно Москва ответственна за невыполнение минских соглашений.
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