США пообещали снять санкции с РФ, если Украина получит Крым и Донбасс

13 Февр. 08:23 2019-02-13T17:36:46+03:00

В Вашингтоне считают, что именно Москва ответственна за невыполнение минских договоренностей

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Соединенные Штаты продолжат продлевать санкции в отношении России до тех пор, пока Украина не вернет под свой контроль Крым и территорию Донбасса. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн.

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"Санкции, введенные США в связи с ситуацией в Донбассе, будут действовать вплоть до полного выполнения Россией минских договоренностей, Наши санкции в связи с аннексией Крыма также будут оставаться в силе до тех пор, пока Крым не будет возвращен под украинский контроль", - сказал дипломат в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.

При этом он подчеркнул, что в Вашингтоне "приветствуют приверженность" киевских властей к реализации минских договоренностей, передает ТАСС.

Напомним, что в ранее в январе Евросоюз также продлил антироссийские санкции на 2019 год. Причина была та же, что и у американцев - члены объединения считают, что именно Москва ответственна за невыполнение минских соглашений.

Сайт kp.ru писал о том, что, по словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, ограничительные меры могут быть смягчены, если удастся достичь какого-либо прогресса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/517451" frameborder="0"></iframe> Алексей ЧАЛЫЙ: Пусть санкции США будут хоть вечными, Крым мы все равно никогда не отдадим!.Ровно год назад в Кремле был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РоссииЕвгения ГУСЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU