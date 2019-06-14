2019-06-14T05:00:53+03:00
Звезды

Forbes опубликовал список самых богатых рэперов

Первую строчку занимает Jay-Z
Юлия ДИВЕЕВА
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Jay-Z и его жена БейонсеJay-Z и его жена БейонсеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский рэпер Jay-Z исполнил данное в одной из своих песен обещание стать миллиардером. На сегодня состояние певца и продюсера оценивается в один миллиард долларов. Об этом сообщает журнал Forbes, опубликовавший список самых богатых рэперов планеты.

Таким образом, Jay-Z в 2019 году стал первым в истории рэпером-миллиардером. Если же оценивать его капитал вместе с состоянием супруги - певицы Бейонсе, то стоимость активов их семьи составляет 1,4 миллиарда долларов.

Вторую строчку списка занимает Dr. Dre. Сегодня его состояние оценивается в 800 миллионов долларов. Музыкант еще пять лет назад заявил, что стал миллиардером, после того, как продал корпорации Apple основанную им компании по производству наушников и динамиков Beats Electronics.

Замыкает тройку лидеров хип-хоп исполнитель Diddy, ранее известный как Puff Diddy и P. Diddy. Он со своими 740 миллионами долларов опустился на одну строчку списка из-за проблем с некоторыми принадлежащими ему компаниями.

Муж Ким Кардашьян Канье Уэст расположился на четвертом месте списка с 240 миллионами долларов. В пятерку богатейших рэперов он попал впервые благодаря контракту с Adidas.

И на пятом месте - канадец Drake (Дрейк, Обри Джейк Грэм). Он стал самым молодым участником рейтинга. У 32-летнего рэпера 150 миллионов долларов. И состояние удвоилось за последний год благодаря удачным вложениям музыканта. Кроме того, Drake сделал хорошие сборы в гастрольном туре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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