Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе

СЕГОДНЯ 06:26 2019-06-14T06:26:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Победа на выборах президента Украины Владимира Зеленского дает надежду на возможность урегулирования конфликта в Донбассе. Такое мнение высказал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, он обсуждал этот вопрос в четверг на встрече с представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, и они пришли к единому мнению по этому вопросу.

"Избрание президента Зеленского создает новую возможность для мира в Донбассе, что является ключевым шагом для налаживания отношений США и России, но крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и участвовала в этом серьезно", - сказал Болтон.

Как писал сайт kp.ru, депутат Верховной рады и лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович ранее заявил, что политика нового президента Украины приведет страну к катастрофе. По его мнению, Зеленский даже не собирается разрешать ситуацию на юго-востоке страны.

ИСТОЧНИК KP.RU