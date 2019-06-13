Депутат Рады назвал Зеленского настоящей катастрофой
Политика нового президента Украины Владимира Зеленского приведет страну к катастрофе. Такое мнение высказал депутат Верховной рады и лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
Парламентарий заявил, что ему нравится глава государства, но хотелось бы видеть развитие Украины, а Зеленский, по его мнению, даже не собирается разрешать ситуацию на юго-востоке страны.
"Мир стоит во главе угла, мира не будет — будет НАТО, это для меня катастрофа. Зеленский — это для меня теперь катастрофа", — сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Сат kp.ru писал о том, что ранее депутат уже высказывался относительно нового президента страны. В начале мая он заявил, что Зеленский уж "выполнил свою историческую роль", победив тогда еще главу государства Петра Порошенко на выборах.
Речь Владимира Зеленского на инаугурации: новый президент Украины пообещал вернуть Донбасс.Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах. И раздал ещё много всяких обещаний на церемонии инаугурации. Но сможет ли новый президент Украины сделать так, чтобы граждане его страны «не плакали»?
ИСТОЧНИК KP.RU
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