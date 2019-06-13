Депутат Рады назвал Зеленского настоящей катастрофой

СЕГОДНЯ 07:22 2019-06-13T07:22:21+03:00

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Политика нового президента Украины Владимира Зеленского приведет страну к катастрофе. Такое мнение высказал депутат Верховной рады и лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

Парламентарий заявил, что ему нравится глава государства, но хотелось бы видеть развитие Украины, а Зеленский, по его мнению, даже не собирается разрешать ситуацию на юго-востоке страны.

"Мир стоит во главе угла, мира не будет — будет НАТО, это для меня катастрофа. Зеленский — это для меня теперь катастрофа", — сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Сат kp.ru писал о том, что ранее депутат уже высказывался относительно нового президента страны. В начале мая он заявил, что Зеленский уж "выполнил свою историческую роль", победив тогда еще главу государства Петра Порошенко на выборах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/710390" frameborder="0"></iframe> Речь Владимира Зеленского на инаугурации: новый президент Украины пообещал вернуть Донбасс.Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах. И раздал ещё много всяких обещаний на церемонии инаугурации. Но сможет ли новый президент Украины сделать так, чтобы граждане его страны «не плакали»?

ИСТОЧНИК KP.RU