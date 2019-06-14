2019-06-14T07:54:27+03:00
Экономика

Минэнерго предлагает расширить льготы для бизнеса

Эксперты опасаются, что это приведет к росту цен для населения
Елена АКИМОВА
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Бизнес может получить льготы на газовое подключениеБизнес может получить льготы на газовое подключениеФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Минэнерго предлагает расширить категорию льготников, которые могут претендовать на подключение к газоснабжению по сниженным ценам. Преференции получат малые и средние предприятия, потребляющие 42 кубометра голубого топлива в час (сегодня — 15 кубометров). Речь идет о магазинах, небольших предприятиях и кафе.

Проект вызывает вопросы у Минэкономразвития и газовиков. Если так сильно увеличить норму, то получается, что под льготную категорию смогут попасть пекарни и даже мини-котельные. Подобные изменения приведут к резкому увеличению расходов у газовиков. В «Газпром межрегионгазе» «Известиям» пояснили, что документ «нуждается в детальной проработке с учетом необходимого баланса интересов газораспределительных организаций (ГРО) и потребителя».

В «Мособлгазе» вовсе отметили, что проект приведет к выпадающим доходам, а значит, нужно искать источники компенсаций.

— Скорее всего ими станут средства, которые выручаются от спецнадбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по сетям. Ранее эти деньги шли на реализацию региональных программ газификации, — отметили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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