Эксперт прокомментировал «доказательства» США в причастности Ирана к инциденту с танкерами
Военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин оценил распространенную Соединенными Штатами видеозапись, на которой якобы иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с танкера, которая подверглась нападению в Оманском заливе.
«Для того чтобы говорить о нахождении лодки рядом с танкером и о том, что она именно иранская, нужно как минимум выложить ее маршрут, что сделать несложно, - приводит его слова RT. - Но необходимо подтверждение».
Как отметил Шурыгин, даже сам факт нахождения лодки рядом с танкером «все равно ни о чем не говорит». «Неясно, на основе чего сделаны выводы США. Запись не вызвала доверия», - подытожил он.
Ранее официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), подполковник Эрл Браун, как писал сайт kp.ru, заявил, что иранские военные сняли неразорвавшуюся мину с борта танкера Kokuka Courageous, на который напали в Оманском заливе. Кроме того, к заявлению СЕНТКОМ была приложена видеозапись, которая якобы подтверждает эти обвинения.
Напомним, накануне в Оманском заливе загорелись два танкера. Суда были атакованы торпедами. Госдепартамент США возложил ответственность за нападение на Иран.
Пожар на танкере Front Altair в Оманском заливе с борта вертолета.
ИСТОЧНИК KP.RU