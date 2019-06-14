2019-06-14T12:54:31+03:00
В мире

Эксперт прокомментировал «доказательства» США в причастности Ирана к инциденту с танкерами

По словам военного обозревателя Владислава Шурыгина, неясно, на основании чего сделаны выводы Вашингтона [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Эксперт прокомментировал «доказательства» причастности Ирана к инциденту с танкерамиЭксперт прокомментировал «доказательства» причастности Ирана к инциденту с танкерамиФото: REUTERS
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Военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин оценил распространенную Соединенными Штатами видеозапись, на которой якобы иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с танкера, которая подверглась нападению в Оманском заливе.

«Для того чтобы говорить о нахождении лодки рядом с танкером и о том, что она именно иранская, нужно как минимум выложить ее маршрут, что сделать несложно, - приводит его слова RT. - Но необходимо подтверждение».

Как отметил Шурыгин, даже сам факт нахождения лодки рядом с танкером «все равно ни о чем не говорит». «Неясно, на основе чего сделаны выводы США. Запись не вызвала доверия», - подытожил он.

Ранее официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), подполковник Эрл Браун, как писал сайт kp.ru, заявил, что иранские военные сняли неразорвавшуюся мину с борта танкера Kokuka Courageous, на который напали в Оманском заливе. Кроме того, к заявлению СЕНТКОМ была приложена видеозапись, которая якобы подтверждает эти обвинения.

Напомним, накануне в Оманском заливе загорелись два танкера. Суда были атакованы торпедами. Госдепартамент США возложил ответственность за нападение на Иран.

Пожар на танкере Front Altair в Оманском заливе с борта вертолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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