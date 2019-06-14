2019-06-14T05:31:30+03:00
Политика

Военные США утверждают, что иранцы сняли неразорвавшуюся мину с борта танкера

Центральное командование опубликовало видеозапись в подтверждение своих обвинений [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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На танкере Front Altair в Оманском заливе тушат пожарНа танкере Front Altair в Оманском заливе тушат пожарФото: REUTERS
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Иранские военные сняли неразорвавшуюся мину с борта танкера Kokuka Courageous, на который напали в Оманском заливе. Такое заявление сделал четверг официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) подполковник Эрл Браун.

К заявлению СЕНТКОМ приложил видеозапись, которая якобы подтверждает эти обвинения.

Иранцы якобы снимают мину с борта танкера в Оманском заливе.Опубликовано US CENTCOM

"В 16:10 по местному времени патрульный катер КСИР класса "Гашти" приблизилась к танкеру Kokuka Courageous, и как можно было наблюдать, и это было зафиксировано на видео, они сняли неразорвавшуюся магнитную мину с борта Kokuka Courageous", - отмечает Браун.

На черно-белых кадрах довольно плохого качества можно рассмотреть, как какой-то катер с людьми на борту приближается к танкеру, а затем отплывает обратно.

Как писал сайт kp.ru, ранее Браун сообщил, что в район Оманского залива, где произошло нападение на танкеры, для оказания содействия выдвинулся ракетный эсминец USS Mason.

Напомним, в Оманском заливе загорелись два танкера: Front Altair под флагом Маршалловых островов и Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме. Суда были атакованы торпедами. Госдепартамент США возложил ответственность за нападение на Иран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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