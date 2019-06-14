В Грузии автомобиль с туристами сорвался с обрыва: Один человек погиб

СЕГОДНЯ 16:45 2019-06-14T16:45:06+03:00

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В пятницу, 14 июня, автомобиль с туристами ехал по грузинской трассе Пшавеле-Абано-Омало. Эта дорога считается одной из самых опасных в Европе. Однако это единственный путь в высокогорный край Тушети. Именно туда и направлялся автомобиль. Однако на 18-ом километре трассы машина сорвалась с обрыва.

На место сразу же были вызваны спасательные службы. Выяснилось, что в машине находились два гражданина Грузии. Один из них погиб, судьба второго пока неизвестна, пишет Sputnik.

Также известно, что утром, до инцидента, участок этой трассы был закрыт. На 56-километре на него сошла скалистая масса, которая перекрыла проезжую часть. Кроме того, вышедшая из берегов река, размыла часть дороги. Однако к полудню, дорогу расчистили, и движение пришло в норму, чем и воспользовались туристы.

ИСТОЧНИК KP.RU