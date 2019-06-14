2019-06-14T20:38:34+03:00
Политика

Зеленский выбирает главу Львовской области советуясь с подписчиками

Президент Украины спрашивает у народа, какой кандидат им ближе
Артур ГАРЬКЕ
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Ранее новый президент назначил на ключевые посты в администрации своих коллег по "Кварталу 95".Ранее новый президент назначил на ключевые посты в администрации своих коллег по "Кварталу 95".Фото: REUTERS
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Владимир Зеленский демонстрирует необычный подход к кадровой политике государства. Для того, чтобы выбрать главу Львовской области президент Незалежной просит совета у своих подписчиков.

"Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще - кто вам больше нравится?", - написал Зеленский в социальной сети.

Сейчас за это кресло сражаются три кандидата. Среди них 43-летний директор Бурштынской ТЭС Денис Шмигал, 38-летний предприниматель Максим Козицкий и 35-летний адвокат Маркиян Мальский.

Отметим, в пятницу, 14 июня, Зеленский сменил верхушку Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Указы об этом опубликовала пресс-служба Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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