2019-06-14T17:21:30+03:00
Политика

Зеленский сменил верхушку Нацгвардии и Госпогранслужбы

Указы о назначениях опубликовала пресс-служба Украины
Артур ГАРЬКЕ
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Владимир Зеленский.Владимир Зеленский.Фото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский сменил верхушку Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Указы об этом опубликовала пресс-служба Незалежной.

Так председателем Госпогранслужбы стал Сергей Дейнеко. А вот в Нацгвардии изменения более серьезные. Там сменилось сразу четыре управленца. Николая Балан стал камандующим. Его первым заместителем назначен Владимир Кондратюк. Заместителями - Юрий Лебедь и Руслан Дзюба.

Сайт kp.ru писал о первых назначениях нового президента Украины. Зеленский раздал должности друзьям из "Квартала 95". Исполнительный продюсер проекта Сергей Трофимов стал первым замом главы администрации. Сценарист Юрий Костюк - тоже замглавы администрации. Владелец продакшн-студии GoodMedia (готовившей агитролики Зеленского) Кирилл Тимошенко - еще один замглавы администрации. Директор "Студии Квартал 95" Сергей Шефир назначен первым помощником президента. А продюсер и режиссер Андрей Ермак получил должность "просто" помощника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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