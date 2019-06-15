В США неизвестный пытался пролезть через ограду Белого дома

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-15T10:48:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Секретной службы Соединенных Штатов задержали мужчину, который пытался пролезть через ограду Белого дома.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 15 июня, около 21:00 по местному времени (04:00 мск). Неизвестный пытался пробраться на территорию Белого дома со стороны северо-запада от здания Министерства финансов США, которое расположено ближе всего к резиденции американского президента Дональда Трампа.

Охранники тут же задержали нарушителя и предъявили его обвинения в незаконном проникновении, а также нападении на сотрудника полиции. Личность задержанного пока не раскрывается, как и подробности происшествия, передает ABC.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими неделями ранее на оцепленную территорию рядом с Белым домом также пытался пробраться мужчина. Сотрудники Секретной службы вынуждены были открыть огонь по нарушителю.

ИСТОЧНИК KP.RU