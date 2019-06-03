2019-06-03T07:54:45+03:00
Происшествия

Сотрудники охраны Трампа открыли огонь по мужчине рядом с Белым домом

Неизвестный пытался проникнуть на оцепленную территорию, несмотря на предупреждения Секретной службы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Инцидент произошел вскоре после того, как Трамп покинул территорию Белого домаИнцидент произошел вскоре после того, как Трамп покинул территорию Белого домаФото: REUTERS
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Сотрудники Секретной службы Соединенных Штатов обстреляли мужчину, который пытался проникнуть на оцепленную территорию рядом с зданием Белого дома. Сначала силовики сделали неизвестному несколько устных замечаний и лишь потом открыли огонь.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 2 июня. Сотрудники охраны президента США Дональда Трампа скрутили нарушителя, однако насколько серьезно он пострадал не уточняется.

Сам американский лидер к тому моменту покинул Вашингтон, взлетев с Южной лужайки на вертолете. Сейчас глава государства направляется в Великобританию, где у него запланирован государственный визит, передает агентство "Синьхуа".

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими месяцами ранее мужчина на инвалидной коляске пытался поджечь себя возле Белого дома. Сотрудники Секретной службы потушили огонь и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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