Сотрудники охраны Трампа открыли огонь по мужчине рядом с Белым домом
Сотрудники Секретной службы Соединенных Штатов обстреляли мужчину, который пытался проникнуть на оцепленную территорию рядом с зданием Белого дома. Сначала силовики сделали неизвестному несколько устных замечаний и лишь потом открыли огонь.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 2 июня. Сотрудники охраны президента США Дональда Трампа скрутили нарушителя, однако насколько серьезно он пострадал не уточняется.
Сам американский лидер к тому моменту покинул Вашингтон, взлетев с Южной лужайки на вертолете. Сейчас глава государства направляется в Великобританию, где у него запланирован государственный визит, передает агентство "Синьхуа".
Сайт kp.ru писал о том, что несколькими месяцами ранее мужчина на инвалидной коляске пытался поджечь себя возле Белого дома. Сотрудники Секретной службы потушили огонь и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU