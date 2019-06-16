Эрдоган назвал сроки поставок российских комплексов С-400 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки приобретаемых Анкарой зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 начнутся в первой половине июля.
«Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершенное дело. Каких-либо проблем не наблюдается. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля", - цитирует его телеканал NTV.
Эрдоган вновь отметил, что Анкара не намерена отказываться от контракта с РФ по С-400. Кроме того, турецкий лидер добавил, что в настоящее время готовится ответ на письмо и.о. министра обороны США Патрика Шанахана о решении Вашингтона приостановить турецкое участие в программе по обучению турецких летчиков в Соединенных Штатах.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что США дали Турции несколько месяцев на то, чтобы окончательно определиться относительно покупки у России ЗРС С-400. В Вашингтоне отметили, что если до 31 июля 2019 года Анкара все же не откажется от поставок, американская сторона полностью свернет ее участие в программе по американским истребителям F-35.
ИСТОЧНИК KP.RU