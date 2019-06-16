2019-06-16T11:40:43+03:00
Политика

Эрдоган назвал сроки поставок российских комплексов С-400 в Турцию

Турецкий президент отметил, что передача вооружения Анкаре может начаться в первой половине июля
Марина ВЕНЦОВА
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сроки поставок российских комплексов С-400. Фото: Минобороны РФПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сроки поставок российских комплексов С-400. Фото: Минобороны РФ
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки приобретаемых Анкарой зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 начнутся в первой половине июля.

«Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершенное дело. Каких-либо проблем не наблюдается. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля", - цитирует его телеканал NTV.

Эрдоган вновь отметил, что Анкара не намерена отказываться от контракта с РФ по С-400. Кроме того, турецкий лидер добавил, что в настоящее время готовится ответ на письмо и.о. министра обороны США Патрика Шанахана о решении Вашингтона приостановить турецкое участие в программе по обучению турецких летчиков в Соединенных Штатах.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что США дали Турции несколько месяцев на то, чтобы окончательно определиться относительно покупки у России ЗРС С-400. В Вашингтоне отметили, что если до 31 июля 2019 года Анкара все же не откажется от поставок, американская сторона полностью свернет ее участие в программе по американским истребителям F-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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