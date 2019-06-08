2019-06-08T12:16:22+03:00
Политика

США дали Турции несколько месяцев на отказ от поставок ЗРК С-400

Анкара должна определиться до 31 июля, иначе ее исключат из программы по истребителям F-35
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США дали Турции время на отказ от ЗРК С-400США дали Турции время на отказ от ЗРК С-400Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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Соединенные Штаты дали Турции несколько месяцев на то, чтобы окончательно определиться относительно покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Если до 31 июля 2019 года Анкара все же не откажется от поставок, то Вашингтон полностью свернет ее участие в программе по американским истребителям F-35.

Соответствующее письмо исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан направил своему турецкому коллеге Хулуси Акару.

"Закупка Турцией С-400 будет препятствовать расширению и поддержанию сотрудничества Анкары непосредственно с Соединенными Штатами и в рамках НАТО, а также может привести к стратегической и экономической зависимости Турции от России, подорвать очень способную оборонную промышленность республики”, - написал глава американского министра обороны в послании, отрывки из которого приводит Bloomberg.

Сайт kp.ru писал о том, что если стороны не смогут договориться, то проходящие обучение в США турецкие военные должны будут вернуться на родину.

Комплекс С-400 был протестирован на полигоне Капустин Яр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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