Песков рассказал о "выжидательной" позиции Путина по отношению к Зеленскому

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-16T15:52:24+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подходах Путина в отношении Украины. По его словам, наш лидер ждет выражения позиции Владимира Зеленского по минским договоренностям.

"Вы знаете, что президент Путин сказал, что для него лучшим критерием будет понять подходы нового президента Украины к основным вопросам повестки дня российско-украинских отношений. Это, во-первых, в целом недружественная позиция Украины по отношению к России, и, во-вторых, конечно, это позиция Украины в отношении Минских договоренностей. До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться. Поэтому Путин занимает такую выжидательную позицию", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Он отметил, что "в целом подход позитивный". Но "четкой ясности" о будущем Киева, пока нет ни у кого.

Cайт kp.ru писал о том, как Путин высказывался о новом президенте Украины. Наш лидер называл своего коллегу "хорошим актером" и выразил надежду на скорую встречу.

ИСТОЧНИК KP.RU