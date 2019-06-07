2019-06-07T22:10:59+03:00
Политика

Путин о Зеленском: "Судя по всему, он хороший актер"

Президент России оценил талант своего украинского коллеги к перевоплощениям
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин высоко оценил актерские навыки своего украинского коллеги Владимира Зеленского, который еще недавно был известен лишь как бывший квнщик и исполнитель множества ролей в кино.

"Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, он хороший актёр. <...> Но одно дело – кого-то играть, а другое – быть кем-то", - сказал глава РФ в ходе заседания Петербургского экономического форума.

По мнению Путина, актерская игра требует лишь таланта перевоплощения, в то время как государственные дела нуждаются в ряде других качеств, среди которых опыт, мужество брать на себя ответственность, а также умение собирать команду и находить инструменты решения проблем.

"Я не говорю, что у Зеленского нет этих качеств, они вполне могут быть, но я этого не знаю. Он пока никак себя не проявил. То, что мы видим, противоречивые высказывания. Поживем – увидим", - сказал президент.

При этом он выразил надежду на то, что его встреча с новым украинским лидером все же когда-нибудь состоится. Сайт "КП" приводил главные цитаты из выступления Путина на ПМЭФ-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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