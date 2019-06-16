Глава ПНС Ливии заявил о скором поражении войск Хафтара под Триполи

СЕГОДНЯ 17:17 2019-06-16T17:19:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж заявил, что войска маршалу Халифа Хафтара терпят поражение под Триполи. Об этом он сообщил в воскресенье, 16 июня, на встрече со сторонниками в ливийской столице.

"Нашей доблестной армии и вспомогательным силам удалось преподать его [Хафтара] боевикам урок храбрости и боевой выучки. Была развеяна повторяемая им ложь о профессиональной армии и о том, что ее вхождение в Триполи станет лишь двухдневной прогулкой. И вот сегодня она сломлена и терпит поражение", - приводят слова Сарраджа РИА "Новости".

Он отметил, что боевые действия будут продолжены "пока не разобьют агрессора и не положат конец его диктатуре".

Сайт kp.ru писал о боях за город. Военкор «Комсомолки» Александр Коц побывал на окраинах Триполи, через которые сейчас проходит линия фронта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701542" frameborder="0"></iframe> Фельдмаршал Хафтар ведёт наступление на Триполи.Ливия на грани новой гражданской войны. Кто и с кем воюет?

ИСТОЧНИК KP.RU