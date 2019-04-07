Проправительственные силы Ливии начали операцию против армии Хафтара

СЕГОДНЯ 16:03 2019-04-07T16:03:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 7 апреля, вооруженные силы (ВС) правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили о начале военной операции «Вулкан гнева» против Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар.

«Мы начинаем военную операцию "Вулкан гнева" для очищения ливийских городов от тех, кто вне закона. Мы сформировали оперативный штаб, включающий подразделения ВС и МВД», - сказал представитель вооруженных сил заседающего в Триполи кабмина полковник Мухаммед Кануно.

При этом военный пообещал «не допустить создания военного государства» и «поддерживать гражданский демократический путь развития» страны, передает новостной портал Afrigatenews.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувший четверг, 4 апреля, фельдмаршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи. В результате вскоре подразделениям ЛНА удалось установить контроль над городами, расположенными к югу и западу от ливийской столицы. А в это время глава ПНС Фаиз Сарадж отдал приказ применять силу в случае необходимости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701542" frameborder="0"></iframe> Фельдмаршал Хафтар ведёт наступление на Триполи.Ливия на грани новой гражданской войны. Кто и с кем воюет?

ИСТОЧНИК KP.RU