Актер Андрей Соколов метит в кресло депутата Мосгордумы

СЕГОДНЯ 17:41 2019-06-16T17:42:12+03:00

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Российский актер Андрей Соколов подаст заявление на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Это произойдет завтра, 17 июня, сообщили в его штабе.

"17 июня известный российский актер и режиссер Андрей Соколов подаст заявление на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы по 43 избирательному округу (Арбат, Хамовники, Пресня). Поддержать выдвижение Андрея придут его друзья и сторонники: Андрей Батурин, Михаил Владимиров, Нина Шацкая и другие известные люди", - говорится в сообщении.

Андрей Соколов родился в Москве в 1962 году. Окончил три вуза: МАТИ, Институт иностранных языков и Театральное училище имени Щукина (а потом еще и Высшие курсы сценаристов и режиссеров). Играет в театре "Ленком", а также в Театре им. Моссовета и Театре Луны. Снялся более чем в 70 фильмах и сериалах, в 2005-м удостоен звания "Народный артист Российской Федерации".

ИСТОЧНИК KP.RU