Советник президента США заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заключил с Россией оборонный контракт. Сделка, якобы, была оговорена в мае. Сумма контракта, по его данным, составляет 209 миллионов долларов.
"Мадуро крайне неправильно распорядился ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро дал России 209 миллионов долларов на оборонный контракт, чтобы купить их постоянную поддержку. Венесуэльцы хотят подлинного демократического руководства, а не репрессий", - написал Болтон в Twitter.
Государственные деятель не привел никаких доказательств. Не назвал также сроков и деталей контракта.
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ИСТОЧНИК KP.RU