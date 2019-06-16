2019-06-16T18:15:15+03:00
Политика

Советник президента США заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт

Джон Болтон не привел деталей сделки
Артур ГАРЬКЕ
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтоy/Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтоy/Фото: REUTERS
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заключил с Россией оборонный контракт. Сделка, якобы, была оговорена в мае. Сумма контракта, по его данным, составляет 209 миллионов долларов.

"Мадуро крайне неправильно распорядился ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро дал России 209 миллионов долларов на оборонный контракт, чтобы купить их постоянную поддержку. Венесуэльцы хотят подлинного демократического руководства, а не репрессий", - написал Болтон в Twitter.

Государственные деятель не привел никаких доказательств. Не назвал также сроков и деталей контракта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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