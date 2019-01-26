Сколько денег Россия потратила на Венесуэлу

В Карасе уже неделю продолжается попытка госпереворота. Председатель Национальной Ассамблеи (парламента) Хуан Гуаидо бросил вызов законному лидеру страны Николасу Мадуро, прямо на митинге провозгласил себя «президентом» и был немедленно признан властями США. Что не удивительно: 35-летний оппозиционер учился в Штатах и не скрывает ориентации на Вашингтон.

Все бы ничего, но Венесуэла - один из главных союзников России в Латинской Америке. За последние 15 лет мы раздали Каракасу кредитов на $17 млрд. Что уже вызвало панические комментарии в Сети: дескать, кормим всех друзей, зато себя прокормить не можем, а если Мадуро не устоит, то эти миллиардные вложения мы потеряем… Или все сложнее? Отвечаем на пять наивных вопросов о событиях на берегах Ориноко.

1. Что случилось с экономикой когда-то богатой страны?

По запасам нефти Венесуэла - первая в мире. По экспорту - стабильно входит в десятку. При этом - огромное социальное расслоение. Именно жители трущоб стабильно голосовали за Мадуро и его предшественника Уго Чавеса, умершего «на боевом посту» от рака в 2013 году. Оба обещали «народный социализм» и хорошую жизнь. И совершили те же ошибки, что советское руководство в эпоху застоя: вместо структурных реформ и развития собственной экономики пустили сверхдоходы от экспорта нефти на импорт товаров и продовольствия. Например, только из России последние годы Венесуэла ввозит до 100 тыс. тонн зерна в месяц.

Пока объем экспорта венесуэльского «черного золота» вместе с мировыми ценами был велик, «социалку заливали нефтянкой» успешно. Но с 2013 года, когда Мадуро пришел к власти, цена барреля упала с $120 более чем вдвое. Параллельно во столько же раз на берегах Ориноко обвалилась добыча нефти (оборудование старое, модернизировать его некому).

Пустые полки супермаркета в Каракасе, январь 2018 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В итоге в магазинах пусто, даже с туалетной бумагой трудности - ее раздают по талонам. В отчаянии правительство включило печатный станок, выпуская ничем не обеспеченные деньги. Но средние зарплаты так и остались под $25, а гиперинфляция - превысила два миллиона процентов. Беднякам их числа сторонников Мадуро беднеть дальше некуда, а вот средний класс от такой жизни устал. Кто не убежал из страны - поддерживает противников власти во главе с Гуаидо.

2. Кому задолжал Каракас?

Палочкой-выручалочкой для республики стали «восточные партнеры». У нас почему-то думают, будто «чертову кучу миллиардов» Каракасу подарила только Россия. Но на самом деле главный кредитор Венесуэлы - Китай, раздавший ей кредитов почти на $70 миллиардов. Взамен, правда, получая по льготным ценам нефть, в которой нуждается.

Россия при Чавесе и Мадуро вложила в республику куда меньше - $17 млрд. Но Москва после советских времен (когда мы бездумно вкладывали миллиарды в страны третьего мира по принципу «идеологической близости», не получая ничего взамен) действует тоньше.

2013 год, Московский театр `Новая опера`. Концерт памяти президента Венисуэлы Уго Чавеса, выступает Николас Мадуро.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большая часть наших вложений - так называемые «связанные кредиты». Которые Каракас берет под обязательство купить товары для своих нужд не где-нибудь, а именно в России. На эти ссуды он, например, приобрел наше оружие на $7 млрд, купил сотни грузовиков «КамАЗ». То есть Мадуро профинансировал наше производство - и еще остался нам должен. И самая главное - взамен на кредиты Россия (прежде всего, корпорация «Роснефть») получает контроль над самыми «вкусными» нефтяными активами на берегах Ориноко.

3. Какие там у нас бизнес-интересы?

Сейчас «Роснефти» принадлежат доли от 26 до 40% в пяти крупнейших нефтедобывающих компаниях Венесуэлы (объединены в госконцерн PDVSA). Нефть в Венесуэле добывать тяжело, в ней высокое содержание серы. А любой нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «заточен» строго под определенный тип нефти. И, представьте себе, американские НПЗ могут принимать только венесуэльскую нефть: у нее такой же содержание серы, как у техасской.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время церемонии открытия улицы имени Уго Чавеса в Москве. Фото ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев

В качестве залога под один из российских кредитов Каракас передал нам 49,9% компании Citgo. Она владеет трубопроводами и десятками нефтеналивных терминалов по всему юго-восточному побережью США. Так что, присутствуя в Венесуэле, Россия может в определенной степени влиять на нефтяную политику Штатов. Суммарная стоимость всех наших венесуэльских бизнес-активов - под $50 млрд. По сути, они достались нам за бесценок, в качестве «извинения» от Мадуро за то, что «живыми деньгами» он расплатиться с Россией не сможет.

4. Что случится с нашими активами, если к власти придет оппозиция?

Хуан Гуаидо уже нашел чудо-рецепт: обещает нарастить добычу нефти до 4 млн баррелей в сутки (сейчас Венесуэла добывает примерно миллион, а весь мир - 80-100 млн). Каракасу от этого, может, и полегчает, но ведь известно, что чем больше товара на рынке - тем ниже его цена. Так что стоимость «черного золота», от экспорта которого зависит бюджет и России, может упасть. Что нам точно не выгодно.

Митинг сторонников оппозиции в Каракасе.Фото: REUTERS

В случае прихода проамериканских оппозиционеров есть два сценария: «цивилизованный» и «украинский». В первом случае Гуаидо (или кто бы ни стоял у руля) признает все международные обязательства, включая российские займы и активы, наводит минимальный порядок в экономике, так что «заливать ее кредитами» (включая наши) больше не придется. Вот только, учитывая, что за Гуаидо стоит Вашингтон, верится в это с трудом. Например, та же «Роснефть» находится под санкциями США. Белый дом вполне может объявить ее присутствие в Венесуэле «угрозой национальной безопасности», местные власти возьмут под козырек, подобно украинским националистам, объявят Россию «агрессором-оккупантом» - и готово.

5. Чем могут закончиться беспорядки?

В Латинской Америке во всех переворотах ключевую роль традиционно играла армия. И она сейчас - как раз за Мадуро. Поддерживает его и Конституционный суд, недавно объявивший Национальную Ассамблею во главе Гуаидо «нелегитимной».

С чем Венесуэла встретила 2019 год

Почему 35-летний оппозиционер торопится с переворотом - понятно. Нацассамблея - это парламент, который избирается на 5 лет. Следующие выборы - уже в 2020 году, и победить на них вполне могут сторонники Мадуро, а Гуаидо тогда останется не у дел.

- Как президент Мадуро обладает полной легитимностью. Недовольство определенной части населения его политикой, конечно, есть, но без прямого вмешательства США и их союзников протесты не приняли бы столь массовый характер, - сказал нам доцент МГИМО Роман Райнхардт. - Думаю, в обозримом будущем венесуэльский кризис завершится победой Мадуро.

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