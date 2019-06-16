2019-06-16T19:29:52+03:00
Общество

Россияне задали Путину 600 тысяч вопросов

Граждане регистрируют обращения президенту перед прямой линией
Артур ГАРЬКЕ
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Владимир Путин.Владимир Путин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Спустя всего неделю от объявления даты прямой линии президента колл-центры зарегистрировали 600 тысяч вопросов. Большая их часть (354 тысячи 607 обращений) поступила по телефону.

Около 160 тысяч вопросов уместились в СМС. 27 тысяч обращений было подано через специальное приложение. 21 тысяча - из социальных сетей. Кроме того, 20 тысяч 950 обращений - это письма на сайт, а 14 тысяч 119 человек написали ММС-сообщения. Такие данные приводит телеканал "Россия 24" со ссылкой на колл-центры.

Напомним, Прямая линия президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня 2019 года, отвечать на вопросы россиян и журналистов глава государства начнет в 12:00. Трансляцию события можно будет увидеть в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", и услышать на радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

ИСТОЧНИК KP.RU

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