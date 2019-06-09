2019-06-09T08:51:55+03:00
Политика

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня 2019 года

В настоящее время идет прием вопросов на прямую линию с Владимиром Путиным
Марина ВЕНЦОВА
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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня 2019 годаПрямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня 2019 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня 2019 года, отвечать на вопросы россиян и журналистов глава государства начнет в 12:00. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Кремля.

"Двадцатого июня 2019 года в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" выйдет ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вопросы главе государства можно задавать, начиная с 08:00 по московскому времени, 9 июня и вплоть до окончания программы. "Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в прошлом году Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходила в начале июня. Тогда глава государства в течение почти 4,5 часов отвечал на вопросы российских граждан, а также представителей прессы.

СПРАВКА КП

Как задать вопрос президенту

- Позвонить по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный.

- Отправить SMS и MMS на номер 0–40–40. Только с российского номера, отправка сообщения бесплатная.

- Позвонить из-за границы по номерам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.

- Через сайт moskva-putinu.ru.

- Через группы «Прямой линии» «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

- Выйти на прямую видеосвязь со студией во время эфира через приложения «Москва – Путину» и «ОК Live».

ИСТОЧНИК KP.RU

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