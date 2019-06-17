Глава Дагестана попал в больницу с воспалением легких

СЕГОДНЯ 03:16 2019-06-17T03:23:54+03:00

Пока Владимир Васильев проходит лечение в Москве, его обязанности будет исполнять премьер республики

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Главу Дагестана экстренно госпитализировали в Москве: Владимир Васильев попал в одну из столичных клиник с воспалением легких. А пока он будет проходить лечение, временно исполнять обязанности руководителя республики будет премьер Артем Здунов.

«Глава Дагестана Владимир Васильев находится на лечении в Москве, где госпитализирован с диагнозом «воспаление легких», - сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

В пресс-релизе уточняется, что «на время отсутствия главы Дагестана исполнение его обязанностей возложено на председателя правительства Дагестана Здунова А. А.», передает ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU